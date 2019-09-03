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تعليم

مسابقة ومعرض للفن التشكيلي للطلاب الجدد بإعلام القاهرة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
معرض للفن التشكيلي
معرض للفن التشكيلي
ياسمين سامي
أعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة ومعرض للفن التشكيلي بمقر كلية الاعلام داخل الحرم يوم 22 سبتمبر الجارى وذلك على هامش احتفالها بالطلاب الجدد والقدامي بانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضحت كلية الاعلام عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المعرض يتضمن مسابقة للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي على أن تسلم الاعمال الفنية لرعاية الشباب بكلية الاعلام.

وتتضمن المسابقة جوائز للمراكز الاولي في كل مجال من تصوير زيتي وتصوير ضوئى واشغال يدوية علي ان تقدم الاعمال المشاركة في المسابقة في الفترة بين 3 حتي 21 سبتمبر.

يذكر ان كلية الاعلام بجامعة القاهرة تستقبل اليوم، الثلاثاء، الطلاب الجدد المرشحين لكلية الإعلام لاجراء الكشف الطبي حيث اعلنت الجامعة جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد.

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