التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

حالة من الاستعداد التام تشهدها وزارة التربية والتعليم حاليا استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.



وحرصت وزارة التربية والتعليم على إحكام سيطرتها على المدارس الخاصة، فأصدرت لها تعليمات رسمية قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، توصي بعدم جواز تعديل أي بيانات أساسية للمدارس بعد الحصول على الترخيص مثل "بيانات المدرسة – نظام وخطط الدراسة – إيقاف العمل بالمدرسة – قبول وقيد أي طلاب بالمخالفة – تغيير استخدام أي مدرسة أو فرع تعليمي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص، والالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية المقررة على العاملين ومراعاة التأمين على جميع العاملين وفقا للأجور الفعلية".



كما شددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقا للائحة المدرسة وكذا رسوم النشاط ومقابل الخدمات الإضافية مع مراعاة: عدم تحصيل أي رسوم بالعملة الأجنبية، وعدم تقاضي أي مبالغ مالية تحت أي مسمى غير واردة باللائحة الداخلية للمدرسة، وفي حالة تحصيل أي رسوم تحت مسمى أبليكشن يجب احتمالها من مصروفات الطالب في حالة عدم قبوله، والإعلان عن المصروفات الدراسية بمكان ظاهر بالمدرسة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالكثافات الزائدة المقررة لكل مدرسة وفقا للائحتها الداخلية، كما تم التشديد على عدم فتح أي حسابات بنكية للمدرسة بخلاف الحسابات الواردة باللائحة الداخلية للمدرسة، وعدم جواز الاستعانة بعاملين أجانب بما يجاوز نسبة 10% من مجموع العاملين بها مع الحصول على الترخيص اللازم.



وقالت الوزارة إنه على جميع الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة والدولية الالتزام بأحكام القرارات الوزارية بشأن التعليم الخاص وما ورد بالمواد سالفة الذكر.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تشكيل لجان فنية ومالية وإدارية من الوزارة وتحت إشراف هيئة الرقابة الادارية لمتابعة الالتزام بالتعليمات السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جدير بالذكر أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي ستبدأ 11 سبتمبر 2019، بينما ستبدأ الدراسة للطلاب الأكبر سنًا في 21 سبتمبر 2019