مسلسل قتل الزوجات عرض مستمر.. عامل رخام يقتل زوجته بسبب ممارستها الجنس مع شابين فى السيدة زينب.. وسائق يذبحها ويلقي نجلهما من الطابق الخامس بـ 15 مايو

مسلسل قتل الزوجات عرض مستمر:

زوج يقتل زوجته العرفية فى السيدة زينب

المتهم:

مارست الجنس مع شباب المنطقة وفضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

سائق يذبح زوجته في 15 مايو ذبح زوجته ويرمي ابنه من الرابع بسبب ضغوط الحياة

التحريات تكشف مروره بأزمة نفسية نتيجة تركه العمل

عامل رخام يقتل زوجته العرفية فى السيدة زينب

سائق يذبح زوجته في 15 مايو ذبح زوجته ويرمي ابنه من الرابع بسبب ضغوط الحياة

مازال مسلسل قتل الأزواج لزوجاتهم عرض مستمر، لا يمر يوم والثاني إلا وتجد هناك جريمة بشعة بطلها الزوج إما بذبحه لزوجته أو قتلها بطريقة بشعة، ومن خلال ذلك التقرير نستعرض جريمتين دارت أحداثهما فى جنوب العاصمة القاهرة.جرى الدم فى عروقه لم يتحمل خيانة زوجته التى مرمغت سمعته فى الطين وألحقت به العار بإقامة علاقات غير شرعية مع بعض شباب منطقته، حيث أنهى عامل بمنطقة السيدة زينب حياة زوجته العرفى وانهال عليها بشومة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن شك فى سلوكها وتبين له أنها أقامت علاقات غير شرعية مع بعض شباب المنطقة.وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم يعمل عامل رخام وارتبط بالمجنى عليها منذ فترة وتزوجها عرفيا بعلم أسرته، وأن الزوجة المجنى عليها متسولة واعتادت فى الفترة الأخيرة على العودة إلى المنزل فى أوقات متأخرة من الليل، وعندما طلب منها عدم الخروج من المنزل نهرته ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بتفتيش هاتفها المحمول وعثر على مكالمات هاتفية مع أشخاص لا يعرفهم، مما أثار غضبه، وعندما واجهها بها أنكرت.وعقب ذلك اكتشف المتهم أن زوجته المجنى على علاقة غير شرعية بشابين من المنطقة، وأنها اعتادت على ممارسة الرذيلة معهما، مما أثار حفيظته وأمسك بشومة وانهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.وأضافت التحريات التى أجراها المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، والرائد عبد الله أبو زيد، معاون مباحث القسم، أن الأهالى تجمعوا على صرخات القتيلة، وعند محاولة التدخل لفض المشكلة وجدوا الزوجة جثة هامدة من كثرة الضرب.ألقى القبض على المتهم واعترف فى محضر التحريات بأنه تعرف على القتيلة منذ فترة وتزوجها عرفيا بعلم أسرته، وأن المجنى عليها لا يعرف لها أسرة، حيث إنها متسولة وفى الفترة الأخيرة لاحظ أنها تعود إلى المنزل فى ساعات متأخرة من الليل، وطلب منها أكثر من مرة عدم الخروج إلا أنها رفضت وأصرت، وعقب تفتيش هاتفها عثر على اتصالات بينها وبين بعض شباب المنطقة وأنها تمارس الرذيلة معهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية للتحقيق.وتبين من مناقشة المتهم أنه نشبت الكثير من المشاكل بين الطرفين خلال الفترة السابقة، واعتاد ضربها والتعدى عليها لكثرة خروجها دون علمه وعودتها للمنزل في ساعات متأخرة من الليل، مما أثار حفيظته أكثر من مرة للقيام بالتعدى عليها لكى تعود إلى صوابها.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.وفى واقعة أخرى مأساوية راح ضحيتها زوجه ونجلها على يد زوجها فى منطقة 15 مايو جنوب القاهرة، بعد إقدام سائق الزوج على قتلهما لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تركه للعمل وقيام زوجته بالإنفاق على المنزل منذ عيد الأضحى.وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية فى حادث قيام سائق بمنطقة 15 مايو بذبح زوجته بسكين وقتل طفله الصغير بإلقائه من الطابق الرابع، عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المتهم كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة تركه العمل منذ فترة وقيام زوجته بالإنفاق على المنزل منذ عيد الأضحى.وتبين أن المتهم كان يعانى من أزمة نفسية بعد ترك العمل، ونتيجة ضغوط الحياة المعيشية ومروره بأزمة مالية وقعت مشادة كلامية مع زوجته، تطورت إلى مشاجرة، واستل المتهم سكين المطبخ وقام بذبح زوجته وإلقاء طفله من أعلى.كمل تبين أن الزوجة القتيلة كانت تعمل فى أحد المصانع، وتقوم بالإنفاق على متطلبات المنزل بعد ترك زوجها العمل، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة، وأن المتهم حاول الهروب من مسرح الجريمة، إلا أن قوة من مباحث قسم شرطة 15 مايو برئاسة المقدم مصطفى عبد العال والنقيبين أحمد الحسينى وأحمد إبراهيم ألقت القبض عليه داخل شقته، وتم التحفظ على أداة الجريمة المستخدمة فى الحادث، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.وكان المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بقيام سائق بقتل زوجته وإلقاء ابنه من الطابق الرابع، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، باستقبال مستشفى عام جثة سيدة وطفلها ٣ سنوات.انتقلت قوة من القسم إلى محل إقامتها، وتبين أن زوجها سائق بشركة توصيل خاصة وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه، وتبين من التحريات أن المتهم كان مصابا بحالة نفسية سيئة فقام بذبح زوجته التى تعمل عاملة بمصنع وكانت تعاونه فى مصروفات المنزل إلا أنه قتلها.وعقب ارتكاب الجريمة ألقى بنجله الوحيد ٣ أعوام من شرفة منزله بالطابق الرابع بدائرة ١٥ مايو، وظل يبكى بعد قتلهما، حيث ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم، وتم التحفظ على أداة الجريمة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.