حالب خلف الأجوف.. جراحة نادرة لطفلة في كفر الشيخ

نجح فريق طبي بقسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ بإشراف الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب، ورئيس القسم، في إجراء جراحة نادرة ودقيقة، لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، كانت تعاني من انسداد بالكلية اليمنى، وذلك بالمستشفى الجامعي، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.



وضم الفريق الجراحي كلًا من الدكتور ضياء الدين طه، والدكتور حسام نبيه، مدرسين جراحة المسالك البولية بكلية الطب، بينما ضم فريق التخدير، الدكتور وفاء عبد السلام و الدكتور إيناس سلطان مدرسين التخدير والعناية المركزة بكلية الطب.



وكانت الطفلة تُعاني من انسداد بالكلية اليمنى، وتبين من خلال إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود انسداد نتيجة حالة نادرة تُسمى "حالب خلف الأجوف"، وأجريت الجراحة عن طريق الفتح الجراحي، وجرى استئصال الجزء المعطوب من الحالب وإعادة توصيل الجزء السليم مرة أخرى.



ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتميز قسم المسالك البولية ومستشفى كفر الشيخ في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الطبي بما ينعكس على تحسين أداء الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة.