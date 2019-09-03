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تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
تراجعت الأرباح المجمعة لليابان في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكشفت أرقام وزارة المالية أن حجم الأرباح قبل حساب الضرائب بلغ 83ر218 مليار دولار لكنها تظل ثاني أعلى معدل على الإطلاق.

يأتى ذلك بعد تحقيق معدل نمو بلغ 3ر10 % في الربع الأول من العام الممتد من يناير حتى نهاية مارس، وتراجع الإنفاق من جانب الشركات الصناعية بنسبة 9ر6 % ليسجل أول تراجع في ثمانية فصول متتالية.

كما ساهم قطاع الاتصالات بقوة فى هذا التراجع بالربع الممتد من أول أبريل حتى نهاية يونيو وسط تراجع الطلب في الخارج على معدات مثل التليفونات الذكية وقطع غيارها على خلفية الانقسام التجاري المستعر بين أكبر اقتصادين في العالم.

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