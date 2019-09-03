إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقليوبية

أصيب عامل بطلق نارى في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية بالعبور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة العبور من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب.





وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "السيد م م"، و"محمد س ا"، وطرف ثانٍ و"محمد ع ا"، مصابًا بادعاء طلق نارى بكعب القدم اليمنى، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.





تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار المرخصة له.





وبمواجهة الأول أقر بقيامه بالتعدى على الثالث وإطلاق العيار النارى على أثر المشادة الكلامية وعلل تواجده بمحل الحادث لوجود خلافات مالية وبينه وبين المدعو محمد ع ع " وأنه دائم البحث عنه للتحصل على مستحقاته المالية وتولت النيابة التحقيق.