ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقليوبية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
مشاجرة
مشاجرة
إبراهيم الهوارى
أصيب عامل بطلق نارى في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية بالعبور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة العبور من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "السيد م م"، و"محمد س ا"، وطرف ثانٍ و"محمد ع ا"، مصابًا بادعاء طلق نارى بكعب القدم اليمنى، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار المرخصة له.

وبمواجهة الأول أقر بقيامه بالتعدى على الثالث وإطلاق العيار النارى على أثر المشادة الكلامية وعلل تواجده بمحل الحادث لوجود خلافات مالية وبينه وبين المدعو محمد ع ع " وأنه دائم البحث عنه للتحصل على مستحقاته المالية وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الخلاف على مبلغ مالى .. مشاجرة بين 5 أشخاص بشبرا الخيمة

بسبب 5000 جنيه.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

إصابة عامل برش خرطوش فى مشاجرة بسبب إيجار دراجة نارية بالخصوص

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يكشف عن أكثر أمرين يدخلان الناس الجنة

تمارين التدريب الدائري لحرق الدهون وإنقاص الوزن ..فيديو

بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

أسرع سيارة في العالم تتخطى حاجز 300 ميل بالساعة..تعرف عليها

حيلة مجربة للقضاء على فراغات الشعر

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات