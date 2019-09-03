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أخبار العالم

هواوي تنفي سرقة براءات اختراع من الولايات المتحدة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفت شركة (هواوي) الصينية اليوم /الثلاثاء/ أن تكون سرقت أي براءات اختراع في الولايات المتحدة، ردا على اتهامات وجهها إليها مبتكر برتغالي لصنع الكاميرا البانورامية، منددة بمساعي الحكومة الأمريكية المنسقة لتشويه سمعة "هواوي" وتقويض موقعها الريادي في صناعة الاتصالات.

وقالت "هواوي" ـ في بيان أوردته قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية ـ "إن هذه الاتهامات خاطئة، ونرفض بشكل قاطع هذه المزاعم ، وإن "الحكومة الأمريكية تسعى منذ أشهر عدة للضغط على دول أخرى لحظر معدات "هواوي"، وهي تستخدم كل الأدوات المتاحة لها للتأثير على عملياتنا التجارية".

وأشارت "هواوي" إلى أنه لم يتم حتى الآن إثبات أي من الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأمريكية، متهمة المبتكر البرتغالي، روي بيدرو أوليفيرا، بمحاولة ابتزازها منذ أبريل 2018 بتهديدها بالتوجه إلى وسائل الإعلام إن لم تدفع له مبلغا باهظا.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد فتحت تحقيقا في اتهامات المهندس البرتغالي، الذي يقول إن "هواوي" سرقت تصميمه لكاميرا هاتف ذكي حصلت على براءات اختراع أمريكية لصنع الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" التي جهزت الشركة بها هواتفها.

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