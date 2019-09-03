ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال ندوة بالجامع الأزهر.. علماء: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
ندوة بالجامع الازهر
ندوة بالجامع الازهر
محمود ضاحي
نظم الرواق الأزهري بالجامع الأزهر ندوته الأسبوعية بعنوان "الهجرة النبوية دروس وعبر"، بحضور الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا السابق، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

في بداية الندوة، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، والتي منها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- أن ينام في فراشه تاركا له برده الحضرمي وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفا إياه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول كان حريصا على رد الأمانات ووفيا لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.

وأضاف الدكتور عبد الله سرحان، أن من أعظم الدروس التي علمها الرسول لأمته في هجرته هي "حب الوطن"، إذ أخرجه الكفار من وطنه عنوة، قال تعالى: "إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"، أخرجوه وكان متشبثا بوطنه، متحملا كل أنواع الاضطهاد، فخرج سيد البشر واثقا من نصر الله، وأنزل الله عليه السكينة وبشره بأن الله سينصره بجنود لم يراها من إنس وجن وملائكة وحيوان وطير، حتى تتم الهجرة على خير.

في السياق نفسه، أكد الدكتور عطا السنباطي، أن من أهم الدروس المستفادة من الهجرة هي الأخذ بالأسباب والتخطيط، وحسن الثقة بالله والتوكل عليه، فكان النبي على يقين بأن الله سينصره لا محالة، فخرج للهجرة لا يهاب أحدا ولا يخشى ضررا، حتى وصل المدينة منتصرا على غرور الكفار ومكرهم.

يأتي عقد هذه الندوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجميع أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سار على المنهج الوسطي.. عبد المنعم فؤاد يكشف سر بقاء الأزهر لأكثر من ألف عام

بـ 13 فضيلة.. كيف احتفت مشيخة الأزهر بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

عمر هاشم: الهجرة النبوية تأريخ يفرق به بين الحق والباطل.. صور

تقرأه من اليمين زي الشمال .. رقم العام الهجري الجديد تاريخي

العلماء يرصدون أهم دروس وعبر الهجرة النبوية.. ويؤكدون: حولت المجتمع الفاضل إلى واقع معايش.. وإيثار رسول الله الكافرين على نفسه أبرزها.. والمروءة وحدها منعت المشركين من اقتحام بيت النبي لقتله

الهجرة النبوية واسباب جعل التاريخ الهجري في شهر محرم

ترشيحاتنا

خناقة كرة القدم.. طالبان بالثانوية يقتلان زميلهما في الدقهلية

مسلسل قتل الزوجات عرض مستمر.. عامل رخام يقتل زوجته بسبب ممارستها الجنس مع شابين فى السيدة زينب.. وسائق يذبحها ويلقي نجلهما من الطابق الرابع بـ 15 مايو

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان في أول ظهور بعد خلافها مع ريهام سعيد

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية