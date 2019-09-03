خبير: القضاء على السوق الموازي ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج

قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن التحويلات النقدية من جانب المصريين بالخارج ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف فى عام ٢٠١٦ بسبب ارتفاع الثقة فى الجهاز المصرفى بعد القضاء على السوق الموازية.



وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـلد": "وعلى جانب أخر،فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بسبب توجه جزء نحو الاستثمارات غير المباشرة فى أذون الخزانة، حيث إن مصر تعطى عائد كبير فى الاستثمار فى أذون الخزانة ولكن الحكومة المصرية حريصة دائما على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع أبرز الحوافز الاستثمارية .



وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تساعد على توفير الآلاف من فرص العمل وتساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى.







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