ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: القضاء على السوق الموازي ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:08 م
التحويلات النقدية
التحويلات النقدية من جانب المصريين بالخارج
آية الجارحي
قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن التحويلات النقدية من جانب المصريين بالخارج ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف فى عام ٢٠١٦ بسبب ارتفاع الثقة فى الجهاز المصرفى بعد القضاء على السوق الموازية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـلد": "وعلى جانب أخر،فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بسبب توجه جزء نحو الاستثمارات غير المباشرة فى أذون الخزانة، حيث إن مصر تعطى عائد كبير فى الاستثمار فى أذون الخزانة ولكن الحكومة المصرية حريصة دائما على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع أبرز الحوافز الاستثمارية .

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تساعد على توفير الآلاف من فرص العمل وتساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى.



.................

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الخميس والجمعة.. فيديو

سيحدث أزمة كبيرة.. عضو بإدارة المصري متحدثا عن رحيل إيهاب جلال لقيادة المنتخب

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب وفاة فايزة كمال

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يلعبان الكرة الطائرة .. صور

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث تجميد البويضات.. أبرزها سرطان الثدي

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يلعبان الكرة الطائرة .. صور