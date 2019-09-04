قال الشيخ عثمان عويضة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كلمات الأغاني والأناشيد حلالها حلال وحرامها حرام وذلك لان الكلمات التي تدعو إلى الرذيلة والفحشاء تكون حرامًا، والأخرى التي تدعو إلى الشجاعة والكرم وحسن الخلق وغيرها من الفضائل فحكمها حلال لا بأس به.



وأردف عويضة خلال رده على سؤال: "هل الأغاني حرام؟"، أن كلمات الأغاني تختلف عن المعازف والآلات الموسيقية التي اختلف العلماء في حكمها على قولين، مرجحًا الرأي القائل بجوازها، كقول ابن القيصراني والإمام الشوكاني الذي ألف رسالة "إبطال الإجماع على تحريم دعوى السماع".



ولفت إلى أن : "الإمام الشوكاني تناول في رسالته المعازف وبين فيها أن سيدنا عبدالله بن جعفر كان له آلة يضرب عليها.

