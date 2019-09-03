ندوة عن المجاعات في أفريقيا وموقف الغرب منها بالمصري للدراسات الاقتصادية.. غدا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية غدا الأربعاء ندوة بعنوان "المجاعات في أفريقيا وموقف الغرب منها"، بمقر المركز.



وتهدف الندوة إلى مناقشة أحدث إصدارات البروفيسور بينىديميرتزر 2018، وتأتي ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التي ينظمها المركز بصفة دورية ويستضيف بها أحد الخبراء الاقتصاديين العالميين لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد المصرى.



ويتحدث في الندوة البروفيسور بينىديميرتزر، مؤلف الكتاب وعضو الفريق الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 1985، ويعقب عليه كل من الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ومالين بلومبرغ، المدير القُطرى بالبنك الأفريقي للتنمية.



ويترأس الندوة، حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار وعضو مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.



يستعرض الكتاب أزمة الهجرة التي تواجه أوروبا حيث يرى مؤلف الكتاب أنها لا ترجع إلى عوامل الجذب التي تتمتع بها من وجهة نظر المهاجرين، قدر ما ترجع إلى الرغبة في الهروب من مظاهر تردى الوضع المعيشى في قارة أفريقيا كتغير المناخ، وتدهور الأراضى، ونقص المياه، وانعدام الأمن، وكلها عوامل تعد أقوى كثيرا من عوامل الجذب في أوروبا.



ويرى الكتاب أن معظم المهاجرين المحتملين يعلمون جيدا حجم المخاطر التي ينطوى عليها عبور الصحراء، إلا أن ليبيا على سبيل المثال يستمر المهاجرون منها في المخاطرة بحياتهم لمحاولة الوصول إلى إيطاليا أو اليونان، ويقترح المؤلف بعض سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها أوروبا على أرض الواقع لمواجهة أكثر التحديات إلحاحا والذى يواجه الأشخاص الأشد فقرا في العالم.