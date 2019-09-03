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تعليم

بالتعاون مع ألكسو.. مصر تستضيف مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
منظمة الإلكسو
منظمة الإلكسو
نهلة الشربيني
استقبل مسئولو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو مساء أمس، الاثنين، الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)؛ لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، رحبت قيادات الوزارة بمدير منظمة الألكسو، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي.

وأكدت القيادات بالوزارة أهمية استضافة مصر للدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمزمع عقدها خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر 2019 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتحديات"، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل والذي عقد في أبريل الماضي، والذى أكد خلاله أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة.

وقال المسئولون إن هناك ضرورة كبيرة لأن تشمل فعاليات المؤتمر ندوات ومحاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية ونقل تجارب الآخرين للخروج بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية.

واطمأن وزير التعليم العالي خلال اللقاء لترتيبات الإعداد للمؤتمر من حيث تشكيل لجنتين بالتوازي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة الإلكسو لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم المؤتمر وتحديد أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها، وكذلك دعوة الدول العربية لتقديم أوراق بحثية تتعلق بموضوع المؤتمر لطرحها للنقاش.

وقدم المسئولون مقترح تنظيم مسابقة على هامش المؤتمر لاختيار أفضل الأوراق البحثية المقدمة من الدول العربية وتقديم جوائز لها.

وأكد الحضور قدرة مصر على إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرا الدولية، مشددًا في ذات الوقت على سرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر ووضع جدول الأعمال الخاص به.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ولد أعمر أهمية هذا المؤتمر والذي من المقرر أن يناقش إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية، وكذلك المؤشر العربي الموحد لتصنيف الجامعات، مشيرا إلى حرص المنظمة على تنظيم أكثر من فعالية في مصر خلال العام الجاري والمقبل لما تتمتع به مصر من قدرات وبنية تحتية تؤهلها لإنجاح الفعاليات الدولية.

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