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محافظات

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
الفيوم تستعد مبكرا
الفيوم تستعد مبكرا للأحتفال بتعامد الشمس على قدس القداس
نبيل أبو السعود
تستعد محافظة الفيوم لـ الأحتفال في 21 ديسمبر الجاري للعام التاسع على التوالي بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، بمركز يوسف الصديق .

وقرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم تشكيل لجنة للتنظيم والإعداد للاحتفال بهذا الحدث العالمى والتاريخى .

وتضم اللجنة مدير السياحة والثقافة والعلاقات العامة و الوحدة المحلية بمركز يوسف الصديق ، للإعداد لهذا الحدث التاريخى ، على ان تكون الاحتفالات 3 ايام متتالية اعتبارا من يوم 21 ديسمبر ، حيث تتعامد الشمس طوال ال3 أيام المتتالية .

وصرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، بان تعامد الشمس على قدس القداس ، حدث تاريخى، يحدث مرة واحدة كل عام بمحافظة الفيوم ، وسوف تستثمر المحافظة هذا الحدث أمام السياحة العالمية والدولية.

وأضاف أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين واساتذة الجامعة للمشاركة فى حضور هذا الحدث المهم .

ويقول سيد الشورة مدير عام منطقة أثار الفيوم، إن سكان المنطقة في العصور الإسلامية، أطلقوا اسم قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة للقصر، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان الموجودة بها.

أضاف الشورى أن اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، ترجع إلى دراسة نشرت في إحدى المجلات العلمية للدكتور مجدى فكرى الأستاذ بكلية السياحة وعدد آخر من الباحثين ، وتوصلوا علميا وجغرافيا الى موعد تعامد الشمس على قدس القداس اعتبارا من يوم 21 ديسمبر ولمدة 3 أيام من كل عام .

وأضاف ان قصر قارون لا علاقة له بقارون الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، وإنما هو معبد من العصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة الإله سوبك و"ديونيسيوس" إله الخمر والعربدة عند الرومان.

ويوجد طريق برى كان يربط المعبد بمدينة الإسكندرية يستخدم في العصر الروماني للتنقل بين الفيوم والإسكندرية، لنقل البضائع أيام الرومان من محافظات الصعيد إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا.
الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون
الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون
الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون
الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

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