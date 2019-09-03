أحمد زويل صاحب جائزة نوبل بـ ثقافة البحر الأحمر

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، إذ نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكى تحدث فيها الشاذلي عبد العزيز عن أن قناة السويس هى أول قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مباشرة، وقد افتتحت للملاحة في 17 من نوفمبر 1869 وقامت مصر بتأميم قناة السويس فى 26 من يوليو 1956.



وأقام قصر ثقافة الشلاتين عرض فيلم بروجكتور عن العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل صاحب جائزة نوبل فى الكيمياء، تحدث الفيلم عن ميلاده وفترة التعليم وسفره للخارج، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية بعنوان أعرف بلدك تم طرح أسئلة على الأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين.



وفى إطار التعاون المتبادل بين إدارة التربية والتعليم بقرية أبرق وبيت ثقافة أبرق نظم البيت الحفل الختامى للنشاط الصيفى بمدرسة سعد الشاذلى بمنطقة الخير بالقرية تضمن مسابقة ثقافية، وتوزيع جوائز على المشاركات فى النشاط الصيفى، بجانب محاضرة ثقافية لأشرف أحمد بعنوان "قرى لها تاريخ" تحدث خلاها عن قرية دنشواى وما حدث فيها أيام الإحتلال ومقاومة هذه القرية لقوى الاحتلال.