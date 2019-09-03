ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحمد زويل صاحب جائزة نوبل بـ ثقافة البحر الأحمر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، إذ نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكى تحدث فيها الشاذلي عبد العزيز عن أن قناة السويس هى أول قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مباشرة، وقد افتتحت للملاحة في 17 من نوفمبر 1869 وقامت مصر بتأميم قناة السويس فى 26 من يوليو 1956.

وأقام قصر ثقافة الشلاتين عرض فيلم بروجكتور عن العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل صاحب جائزة نوبل فى الكيمياء، تحدث الفيلم عن ميلاده وفترة التعليم وسفره للخارج، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية بعنوان أعرف بلدك تم طرح أسئلة على الأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين.

وفى إطار التعاون المتبادل بين إدارة التربية والتعليم بقرية أبرق وبيت ثقافة أبرق نظم البيت الحفل الختامى للنشاط الصيفى بمدرسة سعد الشاذلى بمنطقة الخير بالقرية تضمن مسابقة ثقافية، وتوزيع جوائز على المشاركات فى النشاط الصيفى، بجانب محاضرة ثقافية لأشرف أحمد بعنوان "قرى لها تاريخ" تحدث خلاها عن قرية دنشواى وما حدث فيها أيام الإحتلال ومقاومة هذه القرية لقوى الاحتلال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورش فنون تشكيلية بثقافة البحر الأحمر

ثقافة الغربية تناقش الأبعاد الأدبية للثورات العربية

أهداف بناء قناة السويس الجديدة بثقافة البحر الأحمر

عرض ولاد البلد بثقافة البحر الأحمر

قصور الثقافة تتصدى لـ الأفكار المتطرفة بـ الفنون والإبداع

ترشيحاتنا

تعرف على علاقة السفير الروسي الراحل بالزعيمين ناصر والسيسي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019

اخبار الفن.. الطبيب النفسي لـ أصالة يصدمها بكلمات مفاجأة.. حقيقة هروب صوفينار.. وفاة مغنية على المسرح

تعرف على أسعار الذهب اليوم 3 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان في أول ظهور بعد خلافها مع ريهام سعيد

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية