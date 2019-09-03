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ثقافة

مصر تحاور شبابها.. بصالون بورسعيد الثقافي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات صالون بورسعيد الثقافي، الذي يقام شهريا بقصر ثقافة بورسعيد، تضمن ندوة بعنوان "مصر تحاور شبابها" بحضور الدكتورة منة موسى، والدكتور خليل عوض.

كما حضر عن برلمان الشباب حسن الشطوي، وتناولت الندوة خروج مصر من الحصار الاقتصادي المفروض عليها ونجاحها في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة مكانة مصر دوليا.

كما تناولت مؤتمرات الشباب، التي تعقد سنويا بين الرئيس والشباب التي ساهمت في تقليل الفجوة بينهم وبين المشاركة في الحياة السياسية، وأشارت إلى المشروعات التنموية الجديدة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب، بجانب أنفاق قناة السويس الجديدة التي ربطت الوادي بسيناء بما يساهم في دعم عملية التنمية بها.

نظمت مكتبة طفل بيت ثقافة تحسين الصحة عرض مسرحى لقصة "قميص الرجل الفقير" تأليف لوسي يعقوب، ونفذتها سناء حمدان مع أطفال المكتبة، كما عقد نادى أدب بورفؤاد ندوته الإسبوعية اليوم أدارها الشاعر نزار البيومى، وتناولت إبداعات عامة لأعضاء النادى بإشراف ياسر بلبول مسؤل نادى الأدب.

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