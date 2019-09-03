وليد جاد: بهذه الطريقة نؤهل العمال للتحويل عن وظائفهم.. فيديو

قال المهندس وليد جاد رئيس غرقة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات: إن الغرفة تحوي 1200 عضو من الخبراء في مجال تكنولوجيا الاتصالات، من بينهم شركات متخصصة في كافة المجالات.





وتابع وليد جاد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المًذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أن الشركات سالفة الذكر تخطي أنشطة الدولة التي تحتاجها في جميع أنشطتها، موضحًا أنهم على اتصال دائم مع الكثير من الشركات الأجنبية في ذات المجال، لنقل المعرفة منهم إلى الشركات المصرية لتنميتها وتغلغلها في الصناعات المختلفة.





وأضاف وليد جاد أن الغرفة تتبنى شعار وطن رقمي، على أن تصبح كافة التعاملات في الدولة رقمية.





وأوضح وليد جاد، أن وزير القوى العاملة مهتم كثيرًا بتطوير تلك القوى لمقابلة احتياجات سوق العمل، وحتى يكون هناك عمالة قادرة على التصدير، مشيرًا إلى أنه يقدم تدريبات لتأهيل الخريجي، وتدريبات للعمال أنفسهم لمواكبة كافة التطورات التي تحدث حوله.



