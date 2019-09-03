237.2 % نسبة ارتفاع القيمة المضافة لمنشآت الصناعات التحويلية للقطاع العام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء دراسة عن " مقومات وموارد التنمية وفرص الأستثمار بمحافظات أقليم شمال الصعيد خلال الفترة (2007 / 2008 ـ 2016 / 2017 )



وارتفع معدل عبء الإعالة الديموجرافية لسكان محافظات بنى سويف، الفيوم، المنيــا وفقا للدراسة من ( 68.2 ٪، 65.9 ٪،68.6 ٪) الى (72.3 ٪، 75.5 ٪، 69.6 ٪) خلال تعدادى ( 2006 ، 2017 ) على الترتيب.



وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل فى محافظتى بنى سويف، والمنـيا من (36.3٪، 28.0 ٪) الى ( 29.3 %، 26.0٪) على الترتيب، بينما ارتفعت فى محافظة الفيوم من 15.2 ٪ الى17.4٪ خلال الفترة (2008-2017).



وبلغت القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويلية فى منشأت القطاع العام /الأعمال العام بمحافظات بني سويف والفيـوم والمنيا (32.5، 24.9، 162.1) مليون جنيه عام 2007/2008 أرتفعت إلي (125.3، 99.3، 515.6) مليون جنيه عام 2016/2017 بنسب (285.4%، 298.7%، 218.1%) علي الترتيب. في حين بلغت في القطاع الخاص (682.1، 193.7، 97.3) مليــون جنيـه عـام 2007 علي الترتيب ، وارتفعـت في محافظتي بني سويـف والمنيـا إلي (2664، 235.1) مليــون جنيـه عام 2017 بنسب ( 290.6%، 141.7%) بينما انخفضت في محافظة الفيوم إلي 190.5 مليون جنيه عام 2017 بنسبة 1.7%.



وارتفع عـــدد الفنادق على إختلاف درجاتها بمحافظة بنى سويف من 9 فنادق عام 2007 إلى 11 فندق عام 2016 بنسبة 22.2 %، بينما انخفض بمحافظة الفيوم والمنيا من (12 ، 20) فندق عام 2007 إلى(11 ، 14) فندق عام 2016 بنسب ( 8.3 % ، 30.0 % )على الترتيب



وارتفع إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظة بني سويف من 291.5 ألف فدان عام 2006 / 2007 إلى 307.9 ألف فدان عام 2015 / 2016 بنسبة 5.6 % بينما انخفضت في محافظات الفيوم والمنيا من (441.7، 500.9) ألف فدان عام 2006/2007 إلي (430.5، 464.8) ألف فدان عام 2015/2016 بنسب (2.5% ، 7.2%).



وبلغ إجمالي عدد المدارس بمرحلة التعليم الأساسي بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا (1.2، 1.5، 2.3) ألف مدرسة عام 2016/2017 وعدد الفصول (13، 12، 23) ألف فصل عام 2016/2017 ، ومتوسـط كثافة الفصل (46، 47، 44) تلميذ/ فصل عام 2016/2017، عدد المعلمين (22، 23، 47) ألف معلم عام 2016/2017، ومتوسط نصيب المعلم من التلاميذ (27، 25، 22) تلميذ/ معلم عام 2016/2017.



وارتفع إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة بمحافظات الأقليم ، ففي محافظة بنى سويف أرتفعت من 1525 سرير عام 2009 إلى 1728 سرير عام 2017 بنسبة 13.3 ٪، بينما انخفض فــى كلًا مــــن الفيوم ، المنيا من (1562، 2932 ) سرير عام 2009 إلى (1480 ، 2872) سرير عام 2017 بنسب (5.2٪ ، 2٪) على الترتيب .



و بلغ إجمالي أطوال الطرق المرصوفة في محافظات إقليم شمال الصعيد 13305 كم ، وإجمالي الطرق الترابية 593 كم عام 2017.



وارتفعت كمية المياه المنتجـة من المحطات السطحية بمحافظات بنى سويف، الفيوم، المنيا من ( 115.1 ، 167.8 ، 180.6) مليون م3 عام 2007 / 2008 إلى ( 192.2 ، 266.9 ، 224.9) مليون م3 عام 2016 / 2017 بنسب ( 67.0 % ، 59.1% 24.5 %) .



وبلغ إجمالي مساحة المناطق العشوائية في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا (2.8، 2.6، 3.6) ألف فدان عام 2016، بنسب (65.3%، 61.7%، 53.4%) على الترتيب من إجمالى الكتله العمرانية.