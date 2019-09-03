ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

237.2 % نسبة ارتفاع القيمة المضافة لمنشآت الصناعات التحويلية للقطاع العام

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
الصناعات التحويلية
الصناعات التحويلية
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء دراسة عن " مقومات وموارد التنمية وفرص الأستثمار بمحافظات أقليم شمال الصعيد خلال الفترة (2007 / 2008 ـ 2016 / 2017 )

وارتفع معدل عبء الإعالة الديموجرافية لسكان محافظات بنى سويف، الفيوم، المنيــا وفقا للدراسة من ( 68.2 ٪، 65.9 ٪،68.6 ٪) الى (72.3 ٪، 75.5 ٪، 69.6 ٪) خلال تعدادى ( 2006 ، 2017 ) على الترتيب.

وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل فى محافظتى بنى سويف، والمنـيا من (36.3٪، 28.0 ٪) الى ( 29.3 %، 26.0٪) على الترتيب، بينما ارتفعت فى محافظة الفيوم من 15.2 ٪ الى17.4٪ خلال الفترة (2008-2017).

وبلغت القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويلية فى منشأت القطاع العام /الأعمال العام بمحافظات بني سويف والفيـوم والمنيا (32.5، 24.9، 162.1) مليون جنيه عام 2007/2008 أرتفعت إلي (125.3، 99.3، 515.6) مليون جنيه عام 2016/2017 بنسب (285.4%، 298.7%، 218.1%) علي الترتيب. في حين بلغت في القطاع الخاص (682.1، 193.7، 97.3) مليــون جنيـه عـام 2007 علي الترتيب ، وارتفعـت في محافظتي بني سويـف والمنيـا إلي (2664، 235.1) مليــون جنيـه عام 2017 بنسب ( 290.6%، 141.7%) بينما انخفضت في محافظة الفيوم إلي 190.5 مليون جنيه عام 2017 بنسبة 1.7%.

وارتفع عـــدد الفنادق على إختلاف درجاتها بمحافظة بنى سويف من 9 فنادق عام 2007 إلى 11 فندق عام 2016 بنسبة 22.2 %، بينما انخفض بمحافظة الفيوم والمنيا من (12 ، 20) فندق عام 2007 إلى(11 ، 14) فندق عام 2016 بنسب ( 8.3 % ، 30.0 % )على الترتيب

وارتفع إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظة بني سويف من 291.5 ألف فدان عام 2006 / 2007 إلى 307.9 ألف فدان عام 2015 / 2016 بنسبة 5.6 % بينما انخفضت في محافظات الفيوم والمنيا من (441.7، 500.9) ألف فدان عام 2006/2007 إلي (430.5، 464.8) ألف فدان عام 2015/2016 بنسب (2.5% ، 7.2%).

وبلغ إجمالي عدد المدارس بمرحلة التعليم الأساسي بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا (1.2، 1.5، 2.3) ألف مدرسة عام 2016/2017 وعدد الفصول (13، 12، 23) ألف فصل عام 2016/2017 ، ومتوسـط كثافة الفصل (46، 47، 44) تلميذ/ فصل عام 2016/2017، عدد المعلمين (22، 23، 47) ألف معلم عام 2016/2017، ومتوسط نصيب المعلم من التلاميذ (27، 25، 22) تلميذ/ معلم عام 2016/2017.

وارتفع إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة بمحافظات الأقليم ، ففي محافظة بنى سويف أرتفعت من 1525 سرير عام 2009 إلى 1728 سرير عام 2017 بنسبة 13.3 ٪، بينما انخفض فــى كلًا مــــن الفيوم ، المنيا من (1562، 2932 ) سرير عام 2009 إلى (1480 ، 2872) سرير عام 2017 بنسب (5.2٪ ، 2٪) على الترتيب .

و بلغ إجمالي أطوال الطرق المرصوفة في محافظات إقليم شمال الصعيد 13305 كم ، وإجمالي الطرق الترابية 593 كم عام 2017.

وارتفعت كمية المياه المنتجـة من المحطات السطحية بمحافظات بنى سويف، الفيوم، المنيا من ( 115.1 ، 167.8 ، 180.6) مليون م3 عام 2007 / 2008 إلى ( 192.2 ، 266.9 ، 224.9) مليون م3 عام 2016 / 2017 بنسب ( 67.0 % ، 59.1% 24.5 %) .

وبلغ إجمالي مساحة المناطق العشوائية في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا (2.8، 2.6، 3.6) ألف فدان عام 2016، بنسب (65.3%، 61.7%، 53.4%) على الترتيب من إجمالى الكتله العمرانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

42.8 % انخفاض فى عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور عام 2018

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

اخبار الفن.. الطبيب النفسي لـ أصالة يصدمها بكلمات مفاجأة.. حقيقة هروب صوفينار.. وفاة مغنية على المسرح

السفارة السعودية في هونج كونج تحذر مواطنيها من الاقتراب لـ أدميراليتي

خناقة كرة القدم.. طالبان بالثانوية يقتلان زميلهما في الدقهلية

تسريب مكالمة سرية بين نتنياهو ووزير إسرائيلي تعرف عليها

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها