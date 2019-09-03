دورة تدريبية لمعلمي اللغة العربية في أسوان.. صور

شهد الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات تدريب معلمى اللغة العربية للصف الأول الابتدائى على "دليل اللغة العربية"؛ بحضور منسق عام الصفوف الأولى بالمديرية، ومنسق إدارة أسوان التعليمية فى إطار استعدادات المديرية للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020.





وأكد الدكتور السيد الفيومى، أن هذه التدريبات تستهدف صقل مهارات المعلمين وتدريبهم على المنظومة التعليمية الجديدة حيث أن هذه التدريبات تعقد بجميع الإدارات التعليمية.





وأشار الدكتور السيد الفيومى، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تدريب معلمي الرياضيات للصف الأول الابتدائي، بالتزامن مع تدريبات المعلم المرشد على "مشروع الملاحظة الصفية".





جدير بالذكر أن التدريب يستمر لمدة أربعة أيام إبتداءً، ويقام بقاعات مدارس "أحمد أبا زيد والسيدة نفيسة وسنية طه وفتحى منصور الابتدائي" بإدارة أسوان.





وعقب انتهاء الفعاليات قام وكيل وزارة التربية والتعليم، بتفقد مدرسة أحمد أبا زيد للغات للتأكد من إنهاء أعمال الصيانة بها وتركيب المظلة، وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد.





بعدها توجه الفيومى إلى مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، وأبدى بعض الملاحظات البسيطة حول استعدادات المدرسة، فيما أكدت الإدارة أنها ستقوم بمعالجتها على الفور، وخلال الزيارة قام بتفقد غرفة التحكم (السيرفر) الخاصة بالنظام التعليمى الجديد، وتأكد من تشغيلها وتوافر وسائل التأمين والحماية المناسبة لها.