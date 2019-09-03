وفد جمعية خريجي الجامعات الروسية يقدم واجب العزاء في وفاة السفير كريبيتشنكو

يتوجه وفد من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، غدًا الأربعاء، إلى مقر السفارة الروسية بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء في وفاة سفير روسيا بالقاهرة سيرجي كريبيتشنكو، الذي توفي، أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وقال أمين عام الجمعية الدكتور فتحي طوغان إن "وفاة السفير الروسي تُعد خسارة كبيرة، حيث فقدنا صديقا كبيرا وداعما للعلاقات المصرية الروسية".



بدوره، قال رئيس الجمعية شريف جاد إن السفير كريبيتشنكو بذل جهودا كبيرة لدعم العلاقات بين مصر وروسيا، ومد جسور التواصل بين الشعبين، وقد شهدت فترة عمله العديد من الأحداث المهمة والتاريخية التي أظهرت خبرته الدبلوماسية الفائقة والهادئة.



وأشار جاد إلى أنه تم استكمال كل الأفكار التي تمت مناقشتها للاحتفال بعام الثقافة المصرية الروسية 2020، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.