شرطة طوكيو: سفارة كوريا الجنوبية في اليابان تسلمت خطاب تهديد



وجاء في الخطاب إن المرسل يمتلك مسدسًا ويستهدف كوريا الجنوبية.



ذكرت الشرطة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو استلمت خطابًا تهديديًا يحتوي على رصاصة.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر قريبة من هذا الأمر، قولها إن السفارة استلمت هذا الخطاب يوم 27 أغسطس وتم توجيهه إلى السفير الكوري الجنوبي السابق لدى اليابان لي سو هون، ولم يكن هناك ما يشير إلى من قام بإرسالها.