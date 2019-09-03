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أخبار العالم

مروحية روسية جديدة للعمل في الجرف القاري

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
تستعد روسيا لتصنيع مروحية جديدة للعمل في الجرف القاري، الذي يحتوي على النفط وموارد الطاقة.

وقال ليونيد بيليخ، المدير التنفيذي لمصنع الطائرات الروسية بمدينة "أولان أودي" لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/ " إن المروحية الجديدة هي ( mi-171 a3) ستلبي كل متطلبات ومعايير العمل في الجرف القاري".

وأضاف بيليخ، أن تصنيع هذه المروحية يلبي حاجة روسيا إلى المروحية المناسبة لاستخراج النفط من الجرف القاري، منوها بأن المروحية الجديدة هي تطوير للمروحية ( mi-171 a 2 ) .

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