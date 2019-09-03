خطوط إسرائيل الحمراء انتهت.. كواليس 120 دقيقة من القصف على تل أبيب وسقوط قتلى وجرحى فى صفوف الجيش.. الاحتلال يعترف بالهزيمة أمام ضربات حزب الله.. ودولة عربية تعلن موقفها الرسمي من الهجوم

بعد ضربات حزب الله الأخيرة على إسرائيل..

رسالة تهديد من تل أبيب للبنان عبر وزير خارجية ألمانيا

إسرائيل تتصدى لصواريخ حزب الله عبر 3 جبهات تعرف عليها

دولة عربية تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

تل أبيب تعترف بالهزيمة بعد تمكن حزب الله من ضرب شمال إسرائيل

كواليس 120 دقيقة من القصف على إسرائيل وسقوط قتلى وجرحى

تل أبيب تعترف بالهزيمة

إسرائيل تتصدى لصواريخ حزب الله عبر 3 جبهات

رسالة تهديد من تل أبيب للبنان



دولة عربية تعلن موقفها الرسمي من الهجوم



اهتمت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، باستهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة قرب ثكنة أفيخيم حيث بث "حزب الله" اللبناني مشاهد للعملية التي استهداف خلالها الآلية الإسرائيلية في أفيفيم، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين الجنود شمالي إسرائيل.وكان حزب الله استهدف آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم أفيخيم، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف جيش الاحتلال واستمرت عقب ذلك المناوشات والقصف بين الجانبين لمدة 120 دقيقة، ما أعقبه وقف إطلاق النار وعودة الهدوء مرة أخرى.نشرت القناة 12 العبرية اليوم، الثلاثاء، تقريرا مثيرا يتضمن اعتراف تل أبيب بالهزيمة بعد ضربات حزب الله اللبناني الأخيرة على إسرائيل.وقالت القناة الـ12 إنه بعد أن شهدت الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا عسكريا من خلال قيام "حزب الله" اللبناني بعملية استهدفت عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للحزب في سوريا ولبنان.وعلقت القناة 12 الإسرائيلية على العملية التي نفذها "حزب الله أثبتت أن نصر الله قادر على إطلاق النار باتجاه طرق كانت تعتبر آمنة في الشمال الإسرائيلي"، مؤكدة أن "الجنود لم يخططوا بشكل صحيح مسار السير وقدروا أنهم غير مكشوفين للعدو خلف الحدود".وختمت القناة الإسرائيلية تقريرها بأن صاروخ الكورنيت الذي أطلقه "حزب الله" أطبق على الآلية، وكما يبدو الحظ هو من أنقذ الجنود من الموت.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمالي إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.أفاد مصدر أمني إسرائيلي لقناة "كان" العبرية اليوم، الثلاثاء، بأن إسرائيل تتحرك في 3 جبهات لمواجهة صواريخ حزب الله للتصدي لها.وباتت إسرائيل تعتبر مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله أكبر تهديد لها، والذي يليه المشروع النووي الإيراني ثم منع التموضع الإيراني في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.وأكد المصدر الأمني للقناة أن إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بوضع تكون فيه محاطة بآلاف الصواريخ الدقيقة، ما يجعل أي منطقة في البلاد في مرمى هذه الصواريخ.وقال رئيس الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل الحفاظ على أمنها بحرا وبرا وجوا وتستمر في العمل ضد تهديد الصواريخ الدقيقة.وادعى المصدر الأمني تحقيق إسرائيل لأهدافها في المواجهة الأخيرة مع حزب الله قائلا إنه لم يكن هناك أي مبرر عسكري وسياسي لمواصلة الرد والانجرار إلى حرب لا يرغب فيها أي طرف.واتهم المصدر الأمني الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي بمحاولة استمرار تصعيد الأوضاع في غزة، وزعم أنها تعمل بأوامر من طهران لتصعيد الأوضاع الأمنية.بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتحذير إلى لبنان عقب التصعيد الأخير في النزاع مع حزب الله اللبناني.وحسب بيانات الخارجية الإسرائيلية، طلب كاتس من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نقل التهديد التالي إلى الحكومة اللبنانية والذي جاء فيه: "إذا لم توقفوا أنشطة حزب الله ضد إسرائيل فسيتكبد لبنان بأكمله خسائر، وسيُصاب بقسوة".وقال كاتس في بيان صدر، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن إسرائيل ليس لديها نية لاستمرار تصعيد الوضع، وأضاف أن إسرائيل مستعدة للرد بكل قوة على أي هجوم، وتعد الدولة اللبنانية هي المسئول الوحيد في ذلك".وحسب البيان، طالب كاتس نظيره الألماني بأن تفرض ألمانيا عقوبات على حزب الله، وأن تصنف الحزب على أنه منظمة إرهابية. ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على البيان حتى الآن.وتسود تقديرات إسرائيلية، عسكرية وسياسية، بأن حزب الله سيوجه ضربة جديدة نحو إسرائيل، للرد على عملية إرسال الطائرتين المسيرتين الانتحاريتين إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، قبل أسبوع.وقالت مصادر في المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" إن كشف خديعة إظهار جنود إسرائيليين جرحى قد تمس بهيبة الحزب، وبالمقابل، هدد وزير كبير في الحكومة الإسرائيلية بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، في حال تم الهجوم علينا.وأوضح رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أن جيشه لن يسمح لـ"حزب الله" بتحديث الصواريخ الموجودة في حوزته.وكانت إسرائيل خفضت حالة التأهب وأعلنت عن انتهاء جولة التوتر مع "حزب الله"، بعدما تلقت رسائل عبر فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، مفادها أن الحزب ليس معنيًا بحرب، وأعاد فتح المناطق المحاذية للحدود.ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم، الثلاثاء، الموقف الرسمي للكويت من هجوم حزب الله اللبناني الأخير على إسرائيل.وأكد مجلس الوزراء الكويتي، إدانته واستنكاره للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا.وأعرب المجلس في بيان له بحسب "الراي" الكويتية "عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا".وأضاف البيان: "أكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيقة في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها".