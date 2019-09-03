التضامن: برنامج الأسر المصرية هو الأهم والأقدم في الوزارة.. فيديو

قالت شيرين علام، مستشار وزير التضامن لتطوير الصناعات الحرفية، إن برنامج الأسر المنتجة من البرامج القديمة جدًا في الوزارة، حيث إنه متواجد منذ الستينات.



وأوضحت شيرين علام، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المًذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أن برنامج "الأسر المصرية" يعد من البرامج الرائدة في دعم الحرف اليدوية خاصة، حيث يعتمد على تنمية المهارات لدى الحرفيين ومساعدتهم في الإنتاج.



وأضافت شيرين علام أن الحرف اليدوية قديمًا كانت تراثية فقط، ولكن مع الوقت بدأت الحرف في الدخول في تزيين البيوت وصنع الملابس، وأصبحت موضة واتجاهات عالمية للتصميمات، وبالتالي أصبح هناك تحدٍ لأن يكون المنتج مواكبا لمتطلبات السوق.



وأكدت أن هناك الكثير من المنتجات التي تقدم من خلال معارض الأسر المنتجة، على رأسها؛ الملايات والملابس المطرزة، والحقائب، والجلود، والحلي، والأخشاب، حيث إن مصر مشهورة بـ خـشب السرسوع والمانجا.



وتابعت: "هناك الكثير من الأسواق المهتمة كثيرًا بالحرف على رأسها؛ أمريكا وكندا وإيطاليا واليابان".

