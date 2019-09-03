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برلمان

إسكان النواب تشيد بطرح فرص استثمارية بالمدن الجديدة خلال الشهر الحالى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
رئيس إسكان النواب
رئيس إسكان النواب
ماجدة بدوى
أشاد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بالطرح الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق فى عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة خلال الشهر الجارى والذى جاء خلال افتتاح معرض "The Big 5 construct Egypt" .

وأكد المهندس علاء والى أن الدولة حققت إنجازات لا حصر لها فى مجالات الاسكان والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية بجيل جديد من المدن الجديدة يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد ، وغيرها من المدن الأخرى، بالاضافة للمشروعات القومية العملاقة وعدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية.

وأضاف أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق كل أهدافها، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر .

وفى هذا السياق أشاد أيضًا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بجهود وزارة الإسكان والمرافق وإعلانها أنه لأول مرة في مصر يتم وضع خطط طويلة المدى، وتأكيداتها أن معدلات التنمية في القترة القادمة أكبر مما تم في الفترة الماضية، وذلك من خلال وضع آلية ميسرة لاختيار الأراضي بالمدن الجديدة من قبل المطورين والمستثمرين، من أجل تسهيل الحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة .

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