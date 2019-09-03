إسكان النواب تشيد بطرح فرص استثمارية بالمدن الجديدة خلال الشهر الحالى

أشاد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بالطرح الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق فى عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة خلال الشهر الجارى والذى جاء خلال افتتاح معرض "The Big 5 construct Egypt" .





وأكد المهندس علاء والى أن الدولة حققت إنجازات لا حصر لها فى مجالات الاسكان والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية بجيل جديد من المدن الجديدة يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد ، وغيرها من المدن الأخرى، بالاضافة للمشروعات القومية العملاقة وعدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية.





وأضاف أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق كل أهدافها، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر .



