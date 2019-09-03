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ديني

الإفتاء تضع شرطين لجمع أكثرَ مِن ميت فى قبر واحد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
قبور
قبور
القسم الديني
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد إلا عند الضرورة القصوى.

وأوضحت الإفتاء، عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك"، خلال إجابتها عن سؤال يقول: " هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟"، لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد.

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