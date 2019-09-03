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فيديوجراف| ليفربول يستعد لـ بيع محمد صلاح.. تعرف على البديل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
محمد صلاح، لاعب أساسي في تشكيل ليفربول، وسطع نجمه مع مشاركاته المتتالية مع فريق ليفربول، ليصبح أحد نجوم الفريق وأحد مفاتيح اللعب التي يستعين بها يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول.

ليفربول يدرك أهمية وقيمة محمد صلاح، ولذلك بدأت إدارة الفريق في التحرك لبيع محمد صلاح واستغلال العائد المالي الذي سيأتي من وراء بيعه لتدعيم صفوف الفريق.

محمد صلاح يعد النجم المفضل لدى جماهير ليفربول، وتمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرتين كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي.

من خلال الفيديوجراف، تعرف على قرار بيع محمد صلاح ومن النجوم البديلة التي يسعى ليفربول لضمها في الفترة المقبلة.

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