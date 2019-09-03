نيرمين ماهر تشعل انستجرام بإطلالة كاجول على الشاطئ

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صوره لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي بإطلالة كاجول على احد شواطئ الدول الاوروبية ،نالت اعجاب متابعيها.



وارتدت نيرمين ماهر تيشرت اسود، على بنطال مقلم ، مما زاد من ابراز جمالها و اناقتها, وتركت شعرها منسدل على كتفيها فى اطلاله جذابه.

وجاءت ابرز تعليقات متابعيها بالاعجاب:



احلى نيرمين



جميلة اوى



احلى صباح بيكي



منورة الدنيا



وكانت قد شاركت نيرمين ماهر في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي تعاونت من خلاله مع النجم علي ربيع الذى تم عرضه فى موسم رمضان الاخير







