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فن

غدا.. بيومي فؤاد يبدأ تصوير فيلم بكرة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:24 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
شيرى نبيل
يبدأ الفنان بيومى فؤاد،غدا تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "بكرة " من إخراج شادي أبو شادي والذى يمثل التجربة الإخراجية الأولى له، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الشهر الجارى، وتجمع المشاهد بينه وبين مجموعة من الوجوه الشابة.

فيلم "بكرة" هو اسم المبدئى للفيلم من بطولة بيومى فؤاد، ومحمود فارس، وميدو عادل، وتونى ماهر، ويوسف وليد يوسف، وأحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى ولطفى لبيب وأنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى.

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