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مصر للطيران تحتفل بضم أولى طائرات إيرباص A220 – 300 الأحد المقبل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
طائرة إيرباص
طائرة إيرباص
نورهان خفاجي
تحتفل الشركة الوطنية مصر للطيران، يوم الأحد القادم، بوصول أولى طائراتها من طراز "A220 – 300"، ضمن صفقة الـ 12 التي تعاقدت عليها الشركة مع شركة إيرباص من نفس الطراز.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية التي ستنظمها الشركة الوطنية مصر للطيران، الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، وعدد من قيادات الطيران المدني، بالإضافة إلى عددا من سفراء الدول بالقاهرة، وقيادات الطيران المدني.

ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6،300 كم).

يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".

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