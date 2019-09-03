ننشر.. صورة منتقبة الشرقية وأفراد تشكيلها العصابي عقب انتهاء النيابة من المعاينة

انتهت نيابة مشتول السوق، برئاسة المستشار أحمد هشام وسكرتارية أحمد السيد، من معاينة موقع جريمة قيام سيدة منتقبة و3 شباب بالتعدي على طالب بالمطواة واستدراجه للزراعات بحجة توصيلهم، كما قررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.



كان رجال مديرية أمن الشرقية، تمكنوا من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.



كان طالب حرر محضرا اتهم فيه 3 شباب وسيدة منتقبة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، باستدراجه والتعدي عليه بالمطاوي، وإصابته بجرح قطعي بالرقبة والذراعين وسرقته أثناء استقلاله "توك توك" خاص به.



وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، يفيد بأنه أثناء سير "محمود أشرف"، 17 سنة، طالب، بالتوك توك داخل مدينة مشتول السوق، طلب منه 3 شباب وسيدة منتقبة توصيلهم إلى قرية المناصرة.



وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك التوك التوك، وعندما اعترض قاموا بالتعدي عليه بالمطاوي وتركه في أرض زراعية "ذرة" غارقا في دمه، وتم نقله للمستشفى.



وأفاد التقرير الطبي بوجود جرح قطعي بالرقبة بالخلف والأمام طوله ٢٠ سم "٤٤ غرزة"، وجرح في اليد اليمنى ٥ سم، وجرح بالإبهام الأيسر 8 سم، واتُخذ الإجراء اللازم، وتحرر المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩ جنح مشتول السوق.



وتشكل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المتهمين، حيث تبين قيام سيدة وشقيقها وصديق شقيقها باستدراج المجني عليه من أجل سرقة التوك توك الخاص به وأنها ليست المرة الأولى، حيث قاما بمثل تلك الأفعال في وقت سابق، وعقب الواقعة قام بالاختباء في أحد المنازل بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.