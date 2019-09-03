ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر.. صورة منتقبة الشرقية وأفراد تشكيلها العصابي عقب انتهاء النيابة من المعاينة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:22 م
المعتدى علية
المعتدى علية
محمد الطحاوي
انتهت نيابة مشتول السوق، برئاسة المستشار أحمد هشام وسكرتارية أحمد السيد، من معاينة موقع جريمة قيام سيدة منتقبة و3 شباب بالتعدي على طالب بالمطواة واستدراجه للزراعات بحجة توصيلهم، كما قررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كان رجال مديرية أمن الشرقية، تمكنوا من ضبط منتقبة وثلاثة أشخاص عقب قيامهم بالتعدي على طالب بالضرب من أجل سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه وإصابته بجروح متفرقة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

كان طالب حرر محضرا اتهم فيه 3 شباب وسيدة منتقبة بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، باستدراجه والتعدي عليه بالمطاوي، وإصابته بجرح قطعي بالرقبة والذراعين وسرقته أثناء استقلاله "توك توك" خاص به.

وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، يفيد بأنه أثناء سير "محمود أشرف"، 17 سنة، طالب، بالتوك توك داخل مدينة مشتول السوق، طلب منه 3 شباب وسيدة منتقبة توصيلهم إلى قرية المناصرة.

وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك التوك التوك، وعندما اعترض قاموا بالتعدي عليه بالمطاوي وتركه في أرض زراعية "ذرة" غارقا في دمه، وتم نقله للمستشفى.

وأفاد التقرير الطبي بوجود جرح قطعي بالرقبة بالخلف والأمام طوله ٢٠ سم "٤٤ غرزة"، وجرح في اليد اليمنى ٥ سم، وجرح بالإبهام الأيسر 8 سم، واتُخذ الإجراء اللازم، وتحرر المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩ جنح مشتول السوق.

وتشكل فريق بحث وتمكن من تحديد هوية المتهمين، حيث تبين قيام سيدة وشقيقها وصديق شقيقها باستدراج المجني عليه من أجل سرقة التوك توك الخاص به وأنها ليست المرة الأولى، حيث قاما بمثل تلك الأفعال في وقت سابق، وعقب الواقعة قام بالاختباء في أحد المنازل بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.
ننشر.. صورة منتقبة الشرقية وأفراد تشكيلها العصابي عقب انتهاء النيابة من المعاينة
ننشر.. صورة منتقبة الشرقية وأفراد تشكيلها العصابي عقب انتهاء النيابة من المعاينة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 2 من المتهمين بالاعتداء على معاق بالضرب في الشرقية

ضبط 6 من المتهمين في واقعة الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

التحقيق مع المتهمين بالتعدي على معاق ذهنيا بالشرقية

بـ الشمع الأحمر.. إغلاق صالون الحلاقة صاحب واقعة ضرب معاق ذهنيا بالشرقية.. صور

شاهد.. احتشاد أهالي المتهمين بالتعدي على معاق بالضرب أمام نيابة مشتول السوق

قرار جديد من نيابة مشتول السوق بخصوص معاق الشرقية.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

الإعدام لقاتلة طفل الأقصر ...الغيرة والحقد من والدته السبب فى ذبحه

حيلة مجربة للقضاء على فراغات الشعر

خطة قطر في خطر.. نيمار يجهز مفاجأة صادمة لـ باريس سان جيرمان

اعترفت بإقامة علاقة جنسية.. حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

زورق إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية.. ورد غير متوقع من حزب الله

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

شاهد.. لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون