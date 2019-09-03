بعد فشل انتقاله لـ برشلونة.. ضحك وأحضان بين نيمار ولاعبي ريال مدريد في معسكر البرازيل

استقبل الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ثنائي ريال مدريد، كاسيميرو وفينيسيوس جونيور، استقبالًا حافلًا، خلال معسكر السيليساو الحالي.



ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا وبيرو، يومي 7 و11 سبتمبر الجاري.



وشهدت تدريبات المنتخب البرازيلي، ضحكًا وعناقًا بين نيمار وكاسميرو وفينيسيوس جونيور، في أول مقابلة بينهما في معسكر السيليساو، بعد فشل انتقاله إلى برشلونة.



وكان نيمار أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى فريقه السابق برشلونة مجددًا، ولكن تمسك النادي الباريسي باللاعب البرازيلي في اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس، الاثنين.



وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، 222 مليون يورو.