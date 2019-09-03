ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فشل انتقاله لـ برشلونة.. ضحك وأحضان بين نيمار ولاعبي ريال مدريد في معسكر البرازيل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:30 م
نيمار - كاسيميرو
نيمار - كاسيميرو
إسراء أشرف
استقبل الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، ثنائي ريال مدريد، كاسيميرو وفينيسيوس جونيور، استقبالًا حافلًا، خلال معسكر السيليساو الحالي.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا وبيرو، يومي 7 و11 سبتمبر الجاري.

وشهدت تدريبات المنتخب البرازيلي، ضحكًا وعناقًا بين نيمار وكاسميرو وفينيسيوس جونيور، في أول مقابلة بينهما في معسكر السيليساو، بعد فشل انتقاله إلى برشلونة.

وكان نيمار أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى فريقه السابق برشلونة مجددًا، ولكن تمسك النادي الباريسي باللاعب البرازيلي في اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس، الاثنين.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، 222 مليون يورو.
بعد فشل انتقاله لـ برشلونة.. ضحك وأحضان بين نيمار ولاعبي ريال مدريد في معسكر البرازيل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة بخصوص التعاقد مع نيمار.. تفاصيل

خطة ريال مدريد لخطف نيمار من برشلونة.. تفاصيل

وسط غموض مستقبله.. نيمار يعود للمنتخب البرازيلي

تعرف على خطة ريال مدريد لخطف نيمار من برشلونة

باريس سان جيرمان يكشف شرطه الوحيد لبيع نيمار إلى ريال مدريد

نيمار يكشف موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

الطبيب النفسي لـ أصالة يكشف عن أسرارها.. والأخيرة ترد

تصل إلى الحد الأدنى للمعاش.. حوافز تشجيعية بـ قانون المعاشات الجديد.. تفاصيل

ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز

لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون