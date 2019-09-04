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إلهام أبو الفتح
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ديني

الإفتاء توضح الفرق بين الذنب البشري والإبليسي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:40 ص
التوبة
التوبة
القسم الديني
نشرت دار الإفتاء المصرية صورة تحمل عبارة "بادر بالتوبة من كل معصية ارتكبتها فغداً ستُحاسب عليها"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". 

وفى هذا السياق قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان مهما أخطأ عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يكرر التوبة لعله يموت والله راض عنه، الله يقبل توبة التائب ما لم يغرر، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن من يريد التوبة فعليه أن ينوي نية صادقة بأن يستغفر الله ويتوب إليه ويتغلب على نفسه، مشيراً إلى أن هناك فرقا بين من يتوب ويرجع لله وبين من يستمر فى الكبر ويتحدى، فهناك فرق بين الذنب البشري الذى يعقبه ندم وتوبة وبين الذنب الإبليسي الذي هو كبرًا وتجبر وطغيان. 

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