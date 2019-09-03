نشاط الأحزاب بالإجازة الصيفية.. مستقبل وطن يستعد لانتخابات الشيوخ والنواب بلقاء نواب المحافظات.. والحرية يؤهل قياداته استعدادا للانتخابات المحلية

مستقبل وطن يختتم لقاءاته التنظيمية بعقد اجتماع مع نواب الإسكندرية ومطروح

الحرية المصرى بالإسكندرية ينظم ندوة تثقيفية استعدادا لانتخابات المحليات

تعكف الأحزاب خلال فترة الإجازة الصيفية الحالية، على عقد سلسة من الاجتماعات التنظيمية مع أمانات الحزب بالمحافظات ولقاء نوابها، وذلك للحديث حول سياسة الحزب وتطوير وزيادة قاعدته الشعبية.وعقد حزب "مستقبل وطن"، سلسلة من الاجتماعات والجولات في مختلف المحافظات، اختتمها أخيرا اللقاءات، باجتماعين تنظيميين بأعضاء مجلس النواب وهيئة مكتب وأمناء الأقسام والتنظيم عن الإسكندرية ومطروح، والتي بدأها بمحافظات جنوب ووسط وشمال الصعيد، وذلك بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة.وضم وفد الحزب من القيادات وأعضاء الأمانة المركزية، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، والمهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب اللواء يحيى العيسوي، مسئول قطاع وسط وغرب الدلتا، والنائب عماد سعد حمودة، مسئول القطاعات الجغرافية، والنائب يسري المغازي، عضو الأمانة المركزية، والنائب محمود سعد، أمين المهنيين، والمهندس كامل ميشيل، أمين مساعد المواطنة، والدكتور حسام صديق، أمين مساعد أمانة الشئون البرلمانية، في حضور النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والمهندس صالح سلطان، أمين الحزب بمحافظة مطروح.ويأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب، والتي على رأسها دعم الدولة المصرية، فضلا عن عقد اللقاءات التنظيمية المستمرة، مع نواب وقيادات الحزب التنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لأي استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة، فضلا عن التنسيق داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين.كما نظم حزب الحرية المصرى بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، ندوة تثقيفية لشباب الحزب وكوادره النسائية من أجل تأهيلهم سياسيًا أستعدادًا لخوض الانتخابات المجالس المحلية المقبلة.وأشرف على تنظيم الندوة الدكتور إسماعيل أبو كليلة، أمين عام محافظة الإسكندرية، وحضرها الأمين العام المساعد أمجد المصرى وأمناء الشباب والمرأة، الأستاذ محمد منصور، وأماني الكبير.وصرح الدكتور إسماعيل أبو كليلة، بأن أمانة الحزب أقامت لقاءً موسعا مع بعض كوادره الشابة والنسائية للحديث حول أهمية المجلس المحلي ودوره الفعال في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحزب يهدف لتأهيلهم فكريًا وسياسيًا حتى يكونوا مستعدين للاستحقاقات القادمة.وأكد الأمين العام للمحافظة، أن الحزب لديه خطة شاملة من أجل السير على خطوات واضحة في عملية التأهيل على مستوى المحافظة، حتى نصل إلى تأهيل جميع الكوادر والمنافسة على جميع المقاعد الانتخابية.