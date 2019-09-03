ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحكام السهو في الصلاة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
احكام السهو في الصلاة
احكام السهو في الصلاة
محمود ضاحي

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول " ما هي أحكام السهو في الصلاة".

أجاب المجمع عبر الفيسبوك: أن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.

وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم .

وأضاف: يشرع سجود السهو في الحالات الآتية : (1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة (2) عند الزيادة عن الصلاة (3) عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة (4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو نسيت الركوع في الصلاة.. فتوى الأزهر توضح حكم الشرع بشأنه

أحكام السهو في الصلاة .. السجود يُشرع في 4 حالات

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

حارس بيراميدز يتحدث عن مواجهة الزمالك في نهائي الكأس ومنافسة الشناوي.. فيديو

تعرف على أماكن بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في الـ 27 محافظة

بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

طريقة بسيطة لتشغيل ميزة الوضع الليلي لإصدار واتساب على سطح المكتب

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية