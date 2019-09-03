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أستاذ تمويل: الحكومة تعمل على تحفيز عمليات الاستثمار.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحكومة تعمل على تحفيز عمليات الاستثمار، وذلك بالمقارنة بوضع الاستثمار العالمى، لافتًا إلى أن مصر تراجع إجراءاتها لأول مرة لتحفير الاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى اليوم الثلاثاء، أن مصر تحصل على إشادات بالإصلاح الاقتصادى من المؤسسات الأجنبية، مؤكدًا أن زيادة معدلات النمو لها اثر كبير فى دفع عمليات الاستثمار.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، ضرورة العمل على التسويق للمشروعات الجديدة بعد توفر البنية الاساسية التى تشجع على الاستثمار فى الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة ، إلى الجانب المصرى يجب أن يعمل على زيادة الصادرات لأهميتها فى زيادة العملة الأجنبية فى مصر.

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