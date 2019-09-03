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الحافلة الآمنة.. جهاز جديد يحمي أطفال المدارس من الموت.. صور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
جهاز الحافلة الامنة
جهاز الحافلة الامنة
على صالح
حماية الأطفال من الموت داخل حافلات المدارس.. هو الهدف الذي من أجله ابتكر مخترع إماراتي جهازا تقنيا يكشف عن أي خلل داخل حافلات نقل الأطفال للمدارس قد يعرضهم إلى الخطر.

ذكرت صحيفة البيان أن شابا إماراتيا، يدعى فاهم الماس، وهو مؤسس شركة "الماس للروبوتات" الناشئة، نجح في اختراع جهاز أسماه "الحافلة الآمنة"؛ لحل لمشكلة نسيان طلبة المدارس في الحافلات المدرسية.

وأضافت الصحيفة أن مخترع الجهاز قام بابتكاره وتطويره وتصميمه بنفسه، ويعتمد تشغيله على الكثافة العددية داخل الحافلة.

ووصف الجهاز المبتكر بأنه نقلة نوعية مبتكرة في وسائل توفير الأمن والأمان للطلبة وحمايتهم.

وتشير الصحيفة الإماراتية إلى أن مشكلة نسيان الأطفال داخل حافلات المدارس قد أدت إلى العديد من حالات الوفاة خلال السنوات الماضية.

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