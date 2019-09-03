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حوادث

6.5 مليار جنيه عائدات الرقابة الإدارية من الكشف عن قضايا فساد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
إبراهيم مصطفى
حققت هيئة الرقابة الإدارية من خلال جهودها في مكافحة الفساد عائدا ماديا للدولة بمبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، ووفر مادي بحوالي 13.7 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الرقابة المانعة.

وأوضح بيان للرقابة الإدارية أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها كانت؛ استرداد مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تعدت قيمتها مبلغ 6 مليارات جنيه استولى عليها مسئولو شركتي المجموعة العقارية، والمصرية للاستثمار الزراعي والعقاري بمساعدة موظفين بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط جميع أطراف الواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما شمل ما أنجزته الرقابة الإدارية تحقيق وفر مادي بلغ 830 مليون دولار بما يوازي حوالي 13.7 مليار جنيه نتيجة تخفيض فئات تخزين منتج البوتاجاز والسولار المدرج بالعقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سونكر.

وقامت الرقابة الإدارية بوضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 10 مواقع، وتصويب تعاقدات بما قيمته 3 ملايين جنيه، وضبط طن أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق.

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