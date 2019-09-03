اتفاقية جديدة..تعرف على وثيقة أمريكا وإسرائيل الدفاعية قبل الانتخابات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اتصالات متقدمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمهيدًا لتوقيع واشنطن وتل أبيب على وثيقة دفاعية جديدة، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في 17 سبتمبر المقبل.



وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها بأن نتنياهو ومستشاري الرئيس الأمريكي يعملون على قدم وساق تمهيدًا للخروج بإعلان رسمي حول اتفاق تحالف دفاعي جديد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم هذا الإعلان خلال الأيام المقبلة.



وأجرى خبراء من أمريكا تجارب على صاروخ سبايك NLOS الاسرائيلي بهدف شرائه وتسليح مروحيات الأباتشي التابعة للجيش الأمريكي بهذه الصواريخ بدلا عن صواريخ هلفير.



ووفقا لـ "معاريف" فإن صواريخ سبايك NLOS تتميز بمداها الطويل الذي يصل إلى 32 كيلومتر الأمر الذي من شأنه أن يوفر حماية للمروحيات خلال عمليات القصف، بحيث يتم ضرب الأهداف من مسافات بعيدة وبالتالي يتم تحييد تهديد الصواريخ المضادة للطيران.



وينتظر الجيش الأمريكي مصادقة البنتاغون على الصفقة لتوقيعها مع شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلية المصنعة لصاروخ سبايك NLOS مقابل 250 مليون دولار.



واتجهت إسرائيل إلى تطوير صواريخ سبايك إلى صواريخ يمكن اطلاقها من المروحيات في أعقاب حرب 2014، حيث أن الرئيس الأمريكي آنذاك بارك أوباما كان قد رفض إمداد سلاح الجو الاسرائيلي بصواريخ هلفير، في محاولة منه للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الحرب على غزة.

