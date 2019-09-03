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فن

شاهد.. إطلالة إليسا على البحر بعد قرار اعتزالها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:55 م
اليسا
اليسا
قسم الفن
فاجأت الفنانه اللبنانية إليسا، جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تقفز على أحد الشواطئ.

كما شارك الجمهور بالتعليقات: "انتي الأمل يا إليسا".

من ناحية أخرى، وضع سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حدا للشائعات التي تشير إلى وجود خلافات بين الشركة السعودية والفنانة اللبنانية إليسا أدت إلى إعلانها رغبتها في اعتزال الغناء.

وقال سالم الهندي، في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية اللبنانية، إنه التقى بـ إليسا في لندن منذ أيام للاتفاق على مشاريع فنية جديدة، لافتا إلى أنه سيسافر لـ لبنان قريبا من أجل سماع أغنيات ألبوم إليسا الجديد.

وعن تجاهل إليسا الرد على تغريدة سالم الهندي، الذي دعمها من خلالها بعد قرار الاعتزال، أكد أنها لم ترها ولم تقصد عدم الرد عليه مصرحا: "لسنا السبب في قرار الاعتزال".
شاهد.. إطلالة إليسا على البحر بعد قرار اعتزالها

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