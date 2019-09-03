مراكز خدمات المواطنين التكنولوجية تقدم 118 خدمة .. ومحافظة القاهرة تنفرد بتوفير 50 خدمة

اكدت وزيرة التخطيط والمتابعة ، أن افتتاح المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والمستثمرين يعد ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، ومحافظة القاهرة في إطار خطة متكاملة لتطوير الإدارات المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل العمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري في كل قطاعات التعامل مع المواطنين، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.



وأضافت خلال كلمتها في الاحتفال بتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين في 15 حي والذي عقد بمقر محافظة القاهرة صباح اليوم، أن مشروع تطوير مراكز خدمة المواطنين يهدف إلى توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأشارت إلى أن تطوير تلك المراكز يتيح نظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لا مركزية علي مستوي جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، وذلك من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها.



وأوضحت أن هذا النظام يساعد كذلك في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات وأداء العاملين، منوهة أن إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها مراكز خدمات المواطنين التكنولوجية تبلغ نحو (118) خدمة، في حين تقدم محافظة القاهرة وحدها نحو (50) خدمة مختلفة.



وتابعت أن ثانى هذه الطرق هو تقديم الخدمات للمواطنين من خلال بوابة الخدمات الالكترونية lgs.gov.eg للاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الحي، موضحة أنه ولأول مرة يتم تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحلات دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى الحي، وإنما ينتقل موظف الحي إلى صاحب الطلب ويقوم بتنفيذ الخدمة لحظيًا من خلال جهاز التابلت وتسمى هذه الخدمة "الحي المتنقل".



وأوضحت خلال كلمتها أنه تم تفعيل خدمة الرسائل القصيرة على الخدمات المقدمة بأحياء القاهرة، وأنه من المقرر تطوير جودة الخدمات المقدمة وإضافة مميزات جديدة خلال الفترة القادمة، مثل خدمة السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات من خلال الانترنت.



ولفتت إلى أنه تم تدريب (991) موظف من (15 حي) بمحافظة القاهرة على كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين، واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء، بالإضافة لتدريب الإدارات على التطبيقات الجديدة، وتدريب مشرفى النظام على إدارة النظام وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين.



ونوهت بمساهمة المشروع في توفير فرص عمل لعدد من حديثي التخرج تم التعاقد معهم من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالإضافة إلى الاستعانة بشباب تم تكليفهم بقضاء سنة خدمة عامة بالأحياء مقابل مكافأة مالية من المحافظة للعمل على إدخال بيانات ملفات المواطنين على البرنامج.



و قام اللواء محمد عزى، المشرف على مشروع المحليات بوزارة التخطيط بعرض تقديمى حول تطوير خدمات المحليات، كما قامت الوزيرة واللواء محمود شعراوي بتسليم شهادات التقدير للموظفين المتميزين، وعقب ذلك توجه الوزراء لافتتاح المراكز التكنولوجية بأحياء المطرية والزيتون.



وكانت وزيرة التخطيط قد استعرضت ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، جهود المحافظة لتحسين خدمات المواطنين.



الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة عدد (229) مركز ومدينة وحي منهم عدد (185) تعمل على النظام المركزي تشمل 15 حي من محافظة القاهرة، وجاري الاستعداد للعمل على تطوير عدد 12 حي بالقاهرة .