سؤال برلماني حول قرار وقف إنشاء الشركات السياحية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة السياحة بشأن إصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، وتساءلت: لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟.



وأضافت "رزق الله"، مصر فى أحوج الحال الى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية.



وأردفت: كما أننا بالكاد حصلنا على اشادات دولية بشأن تعافى السياحة المصرية، وايضا بدء تشغيل شركات السياحة التى كانت فى حالة من الكساد لسنوات طوال.



واشارت عضو البرلمان، إلى أن تأسيس شركات السياحة يساعد على وجود تنافس وتقديم افضل الخدمات، وايضا تفعيل التشبيك الدولى بين الشركات المصرية والشركات العاليمة بما يؤتي بثمار سياحية عظيمة.