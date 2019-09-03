ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول قرار وقف إنشاء الشركات السياحية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:30 م
النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله
فريدة محمد
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة السياحة بشأن إصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، وتساءلت: لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟.

وأضافت "رزق الله"، مصر فى أحوج الحال الى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية.

وأردفت: كما أننا بالكاد حصلنا على اشادات دولية بشأن تعافى السياحة المصرية، وايضا بدء تشغيل شركات السياحة التى كانت فى حالة من الكساد لسنوات طوال.

واشارت عضو البرلمان، إلى أن تأسيس شركات السياحة يساعد على وجود تنافس وتقديم افضل الخدمات، وايضا تفعيل التشبيك الدولى بين الشركات المصرية والشركات العاليمة بما يؤتي بثمار سياحية عظيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية ..السياحة تتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر في إنشائها.. بداية على طريق التطور التكنولوجى

ترشيحاتنا

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

طارق سليمان يفجر مفاجأة عن سر تمسك الأهلى بـ لاسارتي عقب خماسية صن داونز

هل يشارك اللاعبون الدوليون بالزمالك في نهائي كأس مصر؟

حقيقة نسب ملكة إنجلترا إليزابيث للرسول عليه الصلاة والسلام.. فيديو

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

خطة قطر في خطر.. نيمار يجهز مفاجأة صادمة لـ باريس سان جيرمان

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

شاهد.. لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون