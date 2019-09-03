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حوادث

حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات بالزقازيق

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:24 م
صورة أرشيفية - بطاريات
صورة أرشيفية - بطاريات
محمد الطحاوي
قررت نيابة قسم ثان الزقازيق برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات من أسفل المنازل بدائرة القسم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من الرائد "أشرف ضيف" رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق يفيد بورود بلاغات من المواطنين بسرقة بطاريات السيارات أثناء تركها أسفل منازلهم.

فيما تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الوقائع "أحمد م" 26 سنة عاطل وشهرته أحمد هليكوبتر مقيم حسن صالح، وله كارت تخصص إجرامى رقم 2646 / 8 أ و"أحمد ط" 30 سنة عاطل وشهرته موزة مقيم منشية أبو عامر، وله كارت تخصص إجرامى 2345/ 12 ب.

كما توصلت التحريات إلى قيامهم بارتكاب 10 وقائع سرقات، محرر عنها محاضر منها واقعة المحضر رقم 15269 جنح قسم ثان الزقازيق بلاغ " خالد على السيد" سروجى سيارات مقيم شارع ودادى النيل، وواقعة المحضر رقم 15269 جنح القسم وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم.

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