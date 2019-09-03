تحرير 2328 مخالفة تموينية بالمنيا خلال شهر أغسطس

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 2328 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر أغسطس الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.



قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 1762 مخالفة للمخابز البلدية منها 656 لنقص الوزن، و345 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و43 للتوقف عن التشغيل و16 محضرا لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم و27 لعدم حيازة سجلات و657 مخالفة متنوعة أخرى.



بالإضافة إلى 566 مخالفة فى مجال الأسواق منها 153 لعدم الإعلان عن الأسعار و46 لعدم وجود ترخيص و33 لعدم صلاحية المنتج و20 للبيع بأسعار أزيد من سعر السوق و12 غش تجارى و43 للتلاعب فى المقررات التموينية ومخالفتين لأسطوانات البوتاجاز و4 مخالفات للمواد البترولية و41 لأصحاب محلات الجزارة، 212 مخالفة أخرى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

