دفاع متهم بـ أنصار بيت المقدس: متفرغ لدراسته ومتفوق في الهندسة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة الاستماع لمرافعة دفاع ٢١٣ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس".



والتمس علاء علم الدين، براءة موكله أحمد حافظ مما هو مُسند إليه، مستندًا على كونه متفوقًا دراسيًا.



وأوضح "علم الدين" بأن موكله أمضي سنوات دراسته في كلية الهندسة جامعة القاهرة متفوقًا على باقي أقرانه، حيث أنهى دراسته بتقدير تراكمي ممتاز مع مرتبة الشرف، ليعلق بالقول إن ذلك يعني أنه متفرغ تمامًا لدراسته في كليته العملية الصعبة، وجرى تعيينه مُعيدًا بعد إجراء التحري عنه، وشدد على أن ليس له أحراز أو مضبوطات.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.