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حوادث

دفاع متهم في أنصار بيت المقدس: موكلي ضد الأفكار التكفيرية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:28 م
المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد
أحمد مهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة ٢١٣ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس".

والتمس دفاع المتهم محمد محمد نبيل براءته دافعًا ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان ما أسفر وترتب عليهما، لصدورهما قبل إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر، وانعدام دليل إسادها للمُتهم، وعدم ضبط ثمة أحراز، وخلو الأوراق من ثمة دليل.

وأكد الدفاع على انتفاء الاتهامات المسندة لخلو الأوراق من ثمة دليل، أو إقرار على النفس أو الغير، واستند الدفاع في هذا الصدد على أن المتهمين من محل سكن المتهم أكدوا على أنه ليس عضوًا في أي جماعة.

وشدد الدفاع على أن موكله يستنكر الأفكار التكفيرية، وشدد على أنه يرى عدم جواز الخروج عن الحاكم، وشدد على أنه يرى أنه لا يجوز رفع السلاح على ابناء الوطن من ضباط الجيش و الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين وخالد حماد بسكرتارية معنز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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