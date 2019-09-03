ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تحتال على العقوبات الأمريكية.. صدرت نفطها بهذه الطريقة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:53 م
سفينة تصدير منتجات
سفينة تصدير منتجات نفطية
محمد علي
أدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى قطع الكثير من طرق التصدير للنفط الإيراني إلى الخارج، حيث حذرت الولايات المتحدة الكثير من دول العالم من التعامل مع إيران، وإلا كان مصيرها الإدراج على لائحة العقوبات الخاصة بها، بحسب موقع "أويل برايس" الأمريكي.

إلا أن هناك جوانب أخرى لم تؤد إلى إحكام خناق العقوبات الأمريكية على رقبة إيران، فهناك جهات لم تلتزم بالمحاذير الأمريكية، واستمرت في الأخذ من النفط الإيراني، متجاوزة العقوبات الأمريكية.

وكلمة السر في ذلك، هي مناوءة روسيا والصين لأمريكا في السماح لنفسيهما ولدول داخل نطاق جغرافيتهما السياسية، بالسماح والتعامل مع النفط الإيراني.

وتسببت العقوبات في شل صادرات النفط الخام الإيرانية بحوالي 80٪، ومع ذلك ظلت الصادرات الإيرانية من المنتجات النفطية مثل الوقود والغاز مستقرة في الأشهر الأخيرة، حسبما أظهرت البيانات.

يقدر إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال والوقود من إيران بنحو 500 مليون دولار أمريكي شهريًا، على افتراض أن إيران لا تقدم منتجاتها النفطية بخصم كبير.

ونقل أويل برايس عن بيانات شركة كبلر، أن صادرات إيران من الغاز المسال بلغت حوالي 200 ألف برميل يوميا في يوليو، بقيمة تزيد على 180 مليون دولار.

وكانت الصين هي المتلقي الرئيسي للغاز الإيراني في يونيو، حيث حصلت على أكثر من 95 في المائة من جميع صادرات الغاز الطبيعي لإيران، وفقًا لكبلر.

بالنسبة للوقود، أظهرت بيانات من شركة ريفينتيف إيكون، أن صادرات الوقود الإيراني ارتفعت إلى 230،000 برميل يوميًا في أغسطس من 220،000 برميل يوميًا في يوليو.

ووفق بيانات ريفينتيف إيكون، فإن جميع صادرات الوقود الإيراني الشهر الماضي كانت بأكثر من 300 مليون دولار شهريًا.

في الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج معظم النفط الخام الإيراني من السوق، وهذا ما أظهرت الأرقام عدم صحته الكاملة.

وقال وزير الخارجية بومبيو: "لقد نجحنا في إخراج حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، وتمكنا من حرمان إيران من ثروة مواصلة خططها الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وتمكنا من الحفاظ على إمدادات أسواق النفط بالكامل".

وغرد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في 31 أغسطس مذكرًا الوزير بومبيو، قائلا إن "الولايات المتحدة حرمتنا من كل شيء، إلا أننا بنينا صواريخنا. سنبيع النفط لجميع المشترين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صادرات أمريكا النفطية تسجل مستوى قياسيا مرتفعا

ترشيحاتنا

نجح في تحويل الهجوم لـ دعم.. شوبير يشيد بـ مؤتمر الاهلى لتقديم فايلر ..فيديو

تصل إلى الحد الأدنى للمعاش.. حوافز تشجيعية بـ قانون المعاشات الجديد.. تفاصيل

بعد قرار سويسرا باعتقال سياسيين وضباط إسرائيليين.. ماذا فعلت تل أبيب؟

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

طارق سليمان يفجر مفاجأة عن سر تمسك الأهلى بـ لاسارتي عقب خماسية صن داونز

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون