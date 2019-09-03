أفكار داعشية يجب مواجهتها.. تعليق جابر نصار على تعقب منتقبات لفتاة وقص شعرها

علق الدكتور جابر جاد نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، على واقعة تتبع منتقبات لفتاة غير محجبة، والقيام بقص شعرها رغما عنها، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب جابر نصار، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظواهر الدعشنة التي تطفح على سطح المجتمع المصري بين الحين والآخر، كتعقب غير المحجبات، وقص شعورهن، أو إيذائهن بشكل أو بآخر، ليست عشوائية ويجب مواجهتها بحسم".



وأضاف: "هذه الجريمة هي في المقام الأول جرس إنذار يؤكد أن هذه الأفكار الداعشية التي تنهض على قهر الآخر وإخضاع المجتمع لمفاهيم وقيم وأنماط سلوك قهرًا وجبرًا وبالسلاح الذي قد يتمثل اليوم في قطر أو سكين وغدًا في مسدس وقنبلة وبندقية وهكذا ولدت داعش وأخواتها".



وتابع: "لابد من تبني منظومة ثقافية وقانونية تطهر البلاد وتقي العباد شرور هذا التطرّف والإرهاب، فالعاقبة مرة على الجميع".



واستطرد: "داعش فكرة يجب مواجهتها قبل أن تصبح فعلًا مؤثرًا بفعل التعامي حينًا والاستهتار أحيانًا، والاستخدام بين هذا الحين وذاك".



جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورا لفتاة كتبت فيه أنها تعرضت للعنف من قبل فتاتين منتقبتين في إحدى محطات المترو، حيث قامتا بقص شعر البنت بقطر رغما عنها وهربا قبل أن تلحق بهما".