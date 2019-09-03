رئيس المستوردين السابق يكشف تأثير الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن إلغاء الدولار الجمركي ليس له تأثير يذكر على أسعار السلع الأساسية، خاصة أن معظم السلع المستوردة تعتبر مواد خام تدخل ضمن الاتفاقيات التجارية التى ليس عليها أى جمارك أو جمارك محدودة، إضافة إلى تقارب الدولار الجمركى من الدولار الحر من حيث السعر.



وأضاف رئيس الشعبة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الاستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، لافتا إلى أنه لن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه.



وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق أنه يجعل هناك سهولة ويسرا وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيا مع الدولار البنكي بشكل يومي.