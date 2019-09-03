ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رينارد يمنع لاعبي المنتخب السعودي من استخدام الموبايل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:52 م
رينارد
رينارد
القسم الرياضى
قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري من استخدام الهواتف داخل معسكر المنتخب.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن رينارد يريد الحفاظ على السرية التامة داخل المعسكر، لذلك منع الهواتف أوقات التدريبات والاجتماعات وأوقات تناول الوجبات.

وبدأ الفرنسي المعسكر بثلاثة اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، حث فيها لاعبيه على الحضور مبكرا للتدريبات و الاجتماعات.

ويبدأ المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة اليمن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الإخفاق المغربي.. هيرفي رينارد يقترب من تدريب المنتخب السعودي

هيرفي رينارد يهنئ مدغشقر على الوصول لربع نهائي أمم أفريقيا

هيرفي رينارد.. من يحسم الصفقة الأهلي أم المنتخب السعودي بعد الرحيل عن تدريب المغرب

هيرفي رينارد مدربا للمنتخب السعودي

رسميًا.. هيرفي رينارد مدربًا لهذا المنتخب العربي

هيرفي رينارد يصل الرياض لتولي تدريب المنتخب السعودي

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين..فيديو

اخبار الفن.. الطبيب النفسي لـ أصالة يصدمها بكلمات مفاجأة.. حقيقة هروب صوفينار.. وفاة مغنية على المسرح

لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !.. فيديو

تفاصيل حوار محمد صلاح مع ساديو ماني بعد أزمة مباراة بيرنلي

مكشوف الصدر ونائمة.. جيهان خليل بفستان أبيض مثير للجدل في الكافية

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

طارق سليمان يفجر مفاجأة عن سر تمسك الأهلى بـ لاسارتي عقب خماسية صن داونز

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

نجح في تحويل الهجوم لـ دعم.. شوبير يشيد بـ مؤتمر الاهلى لتقديم فايلر ..فيديو

تفاصيل حوار محمد صلاح مع ساديو ماني بعد أزمة مباراة بيرنلي

الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

قتل ده ولا صيد .. عماد متعب يعرض على معجبيه سمكة ملونة ويده ملطخة بالدماء

سيحدث أزمة كبيرة.. عضو بإدارة المصري متحدثا عن رحيل إيهاب جلال لقيادة المنتخب

المصري البورسعيدي يكشف قيمة انتقال إسلام عيسي لصفوف بيراميدز

أول تعليق من طارق سليمان حول تولي أجنبي مهمة تدريب حراس مرمى الأهلي

خطة قطر في خطر.. نيمار يجهز مفاجأة صادمة لـ باريس سان جيرمان

مدرب منتخب مصر السابق عن أزمة محمد صلاح ومانى: كلوب مبسوط بكده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون