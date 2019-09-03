رينارد يمنع لاعبي المنتخب السعودي من استخدام الموبايل

قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري من استخدام الهواتف داخل معسكر المنتخب.





وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن رينارد يريد الحفاظ على السرية التامة داخل المعسكر، لذلك منع الهواتف أوقات التدريبات والاجتماعات وأوقات تناول الوجبات.





وبدأ الفرنسي المعسكر بثلاثة اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، حث فيها لاعبيه على الحضور مبكرا للتدريبات و الاجتماعات.



