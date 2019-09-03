كاميرا مراقبة سرية تكشف تصرفًا صادمًا من ممرضة أطفال في مستشفى

رصدت لقطات مصورة ألتقطتها كاميرات مراقبة في مستشفى بمدينة "نيوكاسل" البريطانية تصرفًا صادمًا أقدمت عليه ممرضة تعمل في قسم الأطفال، حيث ظهرت وهي تتناول مسكنات الألم بشراهة من خزانة الأدوية بالمستشفى أثناء عملها.



وأفادت تقارير إخبارية بأن الممرضة "لورا هاوي"، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، شوهدت في اللقطات وهي تتناول عقار "الكوديين السائل" خلال نوبة عملها في المستشفى؛ واعترفت ممرضة الأطفال، التي تمكنت من التغلب على مرض السرطان ثلاث مرات في طفولتها، بسرقة نوع من مخدر "المورفين السائل" أيضًا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبين كذلك أن الممرضة أقدمت على تخفيف زجاجات الدواء بالمياه في خمس مناسبات مختلفة خلال الفترة ما بين مارس 2017 و2018، وهو ما يعرض حياة الأطفال في الجناح للخطر.



وأشارت الصحيفة إلى أنه قد قيل خلال محاكمة الممرضة "لورا هاوي" إنها سرقت الدواء في محاولة للتعامل مع المشاكل النفسية التي أصابتها بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان الدم عندما كانت في الثامنة من عمرها.



الجدير بالذكر أنه تم وضع كاميرات مراقبة سرية في خزانة الأدوية بعد أن لاحظ الموظفون اختفاء بعض العقاقير.



وذكرت التقارير أن المحكمة أمرت الممرضة بأداء 120 ساعة من العمل التطوعي بعد اعترافها بما أقدمت عليه.



